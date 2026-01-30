ヤクルト・池山監督がキャンプ地の沖縄入りした。ドラフト1位の松下（法大）ら新人3人が1軍キャンプに名を連ねる中で、現役最年長46歳の石川や石山、小川らベテラン勢は神宮での2軍スタート。「彼らは実績と経験がある。自分のペースでというベテランと、リハビリと、若手育成を分けて、2軍にお任せするところはお任せして連携を取っていく」と意図を明かした。