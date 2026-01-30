巨人は29日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。既に発表された宮崎での合同自主トレ参加メンバーに加え、いずれも新外国人のウィットリー（レイズ）、ハワード（楽天）、ダルベック（ロイヤルズ3A）が1軍スタート。昨年10月に両股関節の手術を受けた吉川や井上、高梨らは故障班に入った。バルドナードとマルティネスはWBC出場のため、今春キャンプは不参加となる。また、坂本は体調不良のため、大事を取って合同自主