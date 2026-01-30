DeNAは29日、球団スタッフを務めていた佐野誓耶氏（34）とコーチ契約を結ぶことを発表した。コーチポジションは野手コーディネーター補佐兼プロフェッショナルデベロップメントコーチで背番号は91に決まった。横浜（神奈川）から明学大を経て、四国・愛媛でプレー。指導者としては20〜22年にレイズでアシスタントを務めた。