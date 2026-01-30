U―23アジア杯で最優秀GKに輝き、日本の2大会連続優勝に貢献したG大阪のGK荒木がチームに合流した。準々決勝のヨルダン戦ではPK戦で2本ストップ。帰国後はチームから約1週間のオフを与えられたが、「休んだらスタメン争いに絡めない。開幕スタメンを本当に狙いにいく気持ちで来ている」とオフを返上。アジアでの経験を糧に、2月7日のC大阪との開幕戦のピッチを目指す。