GENERATIONSの数原龍友（33）が29日、都内で行われたマクドナルドの新商品発表会に出席した。10代の時にマクドナルドで働いており「今でもフライヤーの音（揚げ物のタイマー音）を聞くと、働いていた頃を思い出します」と懐かしんだ。この日は配達員に扮して「カッズデリバリー」も実施。商品を届けた片寄涼太（31）も「凄い画力です」と興奮を隠しきれなかった。