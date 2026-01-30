ヤクルトのベテラン小川がカイロを手に寒さを乗り越える。今年5月で36歳になる年男の右腕は、神宮外苑での自主トレで投球練習。「立ち投げも入れれば全部で10回ぐらいブルペンに入っている」と調整は順調だ。キャンプは2軍スタートで2月11日まで神宮球場で実施。都心の寒さが大敵だが「投げることはしっかりやりたい。カイロ持参でピッチングですかね」と強い味方をポケットに忍ばせて投球練習するつもりだ。