王貞治氏が代表を務め、野球振興に取り組む「球心会」は29日、新たに16人が「アンバサダー」に就任したと発表した。張本勲氏、有藤通世氏、野村謙二郎氏（いずれもスポニチ本紙評論家）ら球界OBが名を連ねた。王代表やドジャース・大谷を超えるようなヒーローが生まれ続ける未来をつくる理念の下で推進する「BEYONDOH！PROJECT」で、王代表は「頼もしい仲間を迎えることになり、とても心強く感じています。心から誇りに