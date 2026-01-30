元DeNA監督の中畑清氏（スポニチ本紙評論家）が29日、横浜赤レンガ倉庫で行われている「全国鍋総選挙」にゲストとして登場した。グランプリに輝いた山口県の「自然薯（じねんじょ）とろろ鍋」などを食べ、「日本の料理は味付けから何から世界一だと思う。こういうイベントをどんどんやって、よりおいしいものができたら」と堪能。歌手の松山千春に作ってもらったという歌を熱唱し「この鍋の大会は永久に不滅です」と締めた。