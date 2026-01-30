楽天は仙台市の本拠地で新人合同自主トレを打ち上げた。春季キャンプ1軍スタートのドラフト1位・藤原（花園大）はランニングなどのメニューで仕上げ。「ケガもなく、いい感じで順調です」と笑顔を見せた。キャンプでは夢の対面も待つ。新加入の前田健は水口（滋賀）での高校時代に投球フォームを参考にした憧れの存在。「野球の考え方、私生活について聞きたい」と目を輝かせた。