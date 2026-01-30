ロッテのポランコ、ロング（ロイヤルズ）、カスティーヨ（メッツ）の外国人3選手が28日に来日した。昨年7月に右肩を手術したポランコは「ケガから回復し、今は100％の状態」とアピール。メジャー通算162試合に登板した左腕ロングは「準備をしっかりしてきた。一緒に優勝しましょう」、1メートル98、114キロの大型左腕カスティーヨは「チームが必要としている場面で登板して勝ちに貢献したい」と意気込んだ。ポランコは2