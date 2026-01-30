ロッテドラフト2位の毛利海大投手（22＝明大）が改めて新人王に意欲を示した。「1年目からローテーションを守れるように頑張って新人王を獲りたい」。新人合同自主トレ最終日の28日はブルペンでカーブ、ツーシームを交えて30球を投げ込んだ。2月1日からの春季キャンプは1軍・都城スタートが決まっている左腕は「いつも通り自分のやるべきことをやって、良いキャンプにできたら」と口元を引き締めた。