巨人の山城京平投手（２２）＝亜大＝が２９日、宮崎で行われた合同自主トレで初のブルペン投球を行い、母校に伝わる伝統のツーシーム「亜細亜ボール」を由来とする特殊球を披露した。捕手を務めた山瀬慎之助捕手（２４）も「空振りが取れる」と絶賛。「７割くらい（の力）で力まずに」とツーシームなど４種の変化球を交え、立ち投げで１０球、座りで３３球の計４３球を投げ込んだ。変幻自在にボールを操る。シュート気味に回転