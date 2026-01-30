北海道・岩見沢警察署は2026年1月29日、危険運転致傷の疑いで札幌市東区に住む無職・今隼人容疑者（39）を逮捕しました。今容疑者は2025年3月1日午後11時ごろ、岩見沢市10条東1丁目の国道12号を乗用車で走行中、信号が赤であること確認しながらも停止せずに交差点に進入し、軽乗用車に衝突して運転手の40歳の男性にけがを負わせた疑いです。軽乗用車の男性は、胸の骨を骨折するなどの重傷です。今容疑者は29日に神戸市のホテルに滞