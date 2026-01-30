巨人にＦＡ加入した則本昂大投手（３５）が２９日、楽天時代からの大先輩でもある田中将大投手（３７）と移籍後初めて並んでブルペン投球を行った。１３年に日本一にそろってけん引したコンビが久々の“共演”を果たし「懐かしい気持ちになりましたし、また違うチームで一緒になるとは考えてなかったので、うれしいですし、また同じ舞台で戦えることはすごく光栄ですね」と喜んだ。新天地での飛躍へ歩みは止めない。昨年は主に