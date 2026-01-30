J2大宮は都内で新加入選手会見を行い、神村学園（鹿児島）から入団したFW日高は「（年齢は）関係ない。早く試合に出場して海外、A代表を目指して頑張りたい」と抱負を語った。進路未定で臨んだ今冬の全国高校選手権で得点王に輝き、初優勝に貢献。大会期間中に大宮からオファーが届いたことを知らされたという。1メートル65と小柄ながらスピードと得点感覚に優れる18歳は「背後への抜け出し、献身性を見てほしい」とアピールし