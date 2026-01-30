沖縄先乗り合同自主トレの初日は不参加だった。森下、大山、近本ら主力が参加する中で、昨季2冠王の姿はなかった。ただし昨春の同自主トレも1日遅れで参加しており、長期化している契約交渉との関連性はない可能性がある。球団と選手が交わす「統一契約書」で、1月31日までに契約を結ばなければ、春季キャンプは自費参加になる。自費キャンプまでのリミットは、きょう30日を入れて2日となった。