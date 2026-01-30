29日夜、愛知県尾張旭市の学習塾で火事があり建物が全焼しました。当時、経営者の男性と生徒7人がいましたが、全員避難しけが人はいませんでした。警察などによりますと、29日午後7時45分ごろ、尾張旭市の学習塾兼住宅で、女子生徒から「パソコンが爆発した」と119番通報がありました。学習塾の経営者の男性と小学生から高校生までの生徒7人がいましたが、全員避難し、けが人や逃げ遅れはいないということです。火事は消防車など13