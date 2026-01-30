巨人の阿部慎之助監督（４６）が２９日、冗談交じりにきたる春季キャンプを見据えた。２年ぶりに臨時コーチとして参戦する松井秀喜氏へ、驚きの歓迎準備を予言か−。「今年はヘリコプターに乗って登場とかかな」。軽快トークで報道陣の笑いを誘い、これから始まる競争の行方を心待ちにした。２年ぶりのゴジラ来訪だ。当時はレッドカーペットを用意し、ど派手な登場も「短い距離で…ちょっと罰ゲームみたいになっちゃった」と指