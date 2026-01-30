阪神・嶋村が屋外フリー打撃で36スイングし、6本の柵越えを放った。森下、浜田の“飛ばし屋コンビ”と同数のアーチ。昨年11月の秋季安芸キャンプで藤川監督の目に留まり、今春の宜野座切符を勝ち取った育成捕手は「ちょっとつかめた。継続して、キャンプでも良い形を見せたい」とうなずいた。支配下契約を期すプロ2年目。初の“1軍”に気を引き締め「（空気が）ピリッとしている。のまれないようにしたい」と言葉に力を込めた