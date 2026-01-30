第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園）の出場校３２校を決める選考委員会は３０日、大阪市内で開催される。一般選考は地区別に北海道１、東北３、関東・東京６、北信越２、東海３、近畿６。中国と四国はともに２で、九州は昨年の神宮大会優勝による１を含め５。関東・東京は関東４校と東京１校を選んだうえで両地区を比較し、残り１校を決める。戦力以外の特色を加味する２１世紀枠２校は東西に関係なく選