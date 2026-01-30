“テルタク”が今季も二人旅を続ける。阪神２０年度ドラフト１位の佐藤輝明内野手（２６）と同６位の中野拓夢内野手（２９）は、新人年からそろって１００安打以上＆規定打席クリアを続けている。同期入団で１年目から５年間の継続は、両部門ともこのペアのみだ。連覇を目指す阪神を、同期のコンビがけん引する。◇◇レギュラー野手の目安である、年間１００安打、そして規定打席到達。佐藤輝と中野は、プロ全年度で、