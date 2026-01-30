神戸から柏に新加入のMF汰木が優勝請負人になる。29日に本拠地で新体制発表会を行い、新戦力らが登壇。チームは昨季優勝争いを繰り広げたが、惜しくも2位に終わった。今季の目標は2011年以来、2度目のリーグ優勝。神戸で2度のJ1制覇を経験した汰木は「タイトルを獲るために来た。難しい時間もあると思うが、一丸となって戦いたい」と誓った。半年の特別大会では、2月8日の開幕戦で川崎Fとアウェーで対戦する。