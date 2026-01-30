千葉の小林監督がオンライン取材に応じ、柏と対戦する31日のちばぎん杯の必勝を期した。プレシーズン恒例のダービーは今回が30回目。ともにJ1所属での激突は09年以来17年ぶりとなる。指揮官は「同じカテゴリーになり、ダービーとしてより意識しないといけない。勝敗にこだわって戦いたい」と強調。2月6日開幕の百年構想リーグを見据え「相手をリスペクトし過ぎず、おびえずに勇敢に戦うことが重要になる」と視線を上げた。