再稼働後、不具合が見つかり、原子炉を停止している東京電力・柏崎刈羽原発6号機について、稲垣武之所長は「まだ原因は特定できていない」と現状を説明。2月26日に予定している営業運転開始の日程についても「見直す可能性が高くなっている」との見方を示しました。 1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発。しかし、その2日後には…【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「プラントを一旦停止し、原因について徹底的に調査を行っ