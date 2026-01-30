1月30日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区御幸木部（歩行者妨害）  ＜午後＞国道208・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話・シートベルト）国道218・・・宇城市豊野町巣林（歩行者妨害・シートベルト）国道219・・・球磨郡あさぎり町免田東（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差