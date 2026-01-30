新潟県庁で1月29日、阿賀町の神田一秋町長が県病院局の金井健一局長に県立津川病院の医療機能の継続などを求める要望書を手渡しました。 県立病院をめぐっては、経営状況の悪化などを理由に県立松代病院の無床診療所化を決定するなど県が病院の再編を進めています。津川病院も機能や規模の見直しの検討が進められていますが、「高齢化が進む阿賀町唯一の病院として必要不可欠な存在である」と町は医療機能の継続を求めました。【