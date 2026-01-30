【ジュネーブ共同】スイス南部バレー州クランモンタナのバーで40人が犠牲となった火災で、検察当局は捜査対象を拡大し、地元自治体幹部の責任を問えるかどうか検討を始めた。現職と元職の幹部計2人を近く事情聴取する方針という。ロイター通信が29日伝えた。自治体は毎年、バーの安全を点検することになっているが、2019年の実施以降、行われていなかったことが判明している。遺族からも自治体の責任を問うべきだとの声が上が