お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が29日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。出演したドラマの思い出を語った。品川は「刑事ドラマで、リハーサルは“お前がやったんだろ！”って言っていたの」と怒鳴る演技を再現。だが「なんか静かなる狂気みたいな、たけしさんみたいな“お前がやったんだろ”みたいな感じのを急にやりたくなって」と、静かな演技を本番でやってみたと明かした。すると「