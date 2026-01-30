大相撲の湊川親方（元大関貴景勝）が２９日、東京・両国国技館内で行われた師匠会に初めて参加した。部屋持ち親方による会合を終え「礼儀正しく、勝っても負けても、お客さんに頑張っていることが伝わるような力士を育てたい」と意気込んだ。初場所まで常盤山部屋付き親方だったが、常盤山親方（元小結隆三杉）の定年に伴い、湊川部屋として２６日付で継承したばかり。部屋は東京都墨田区内に構え、現在は引っ越し中という。