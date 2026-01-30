過去最大の２５７億円となった２０２６年度一般会計当初予算案を発表する逗子市の桐ケ谷市長＝２９日、同市役所逗子市は２９日、総額４４２億３１００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比４・８％増の２５７億６千万円で過去最大を６年連続で更新した。歳入の柱となる市税は約１００億円（前年度比３・５％増）。このうち市民税は５７億１５００万円（５・９％増）で、賃上げの影響から個人税は５・７