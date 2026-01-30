格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（３月７日、東京・有明アリーナ）で、秋元強真（１９）がパッチー・ミックス（３２＝米国）と対戦することが決まった。元ベラトールバンタム級王者に挑む超新星に勝機はあるのか。?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が忖度なしにメスを入れた。過去に堀口恭司や元谷友貴など日本のトップ選手も下してきたミックスと、秋元は大会の大トリで対戦する。まず青木はこの点に「そもそも、２０