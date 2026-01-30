巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２９日、米国から来日した。ブルージェイズに移籍した岡本に代わる４番候補は昨季途中に不振に陥った反省を生かし「俊敏性とパワーに焦点を当ててきた」と“４番ボディー”を作り上げてきたことを明かした。すでに母国で打撃練習にも励んでおり、調整は万全。３０日には練習を再開し、いよいよ２月１日から始まる宮崎キャンプに備える。長旅を終えて約３か月ぶりに日本の空気を吸った