巨人の新外国人・前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのダルベックは、ウィットリーとともに親日家であることを明かした。「ラーメンが大好き。すしも食べる。前は魚市場に行ったよ」と日本食に目がない。一、三塁が本職で、メジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１本塁打の右の長距離砲。１９年には米国代表としてプレミア１２に出場し、大会２位の通算８打点、一塁手としてベストナインに選ばれた内野手は「毎日チームに貢献した