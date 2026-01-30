“侍流”の練習でレベルアップを図る。阪神の早川太貴投手（２６）が２９日、宜野座での先乗り自主トレで、ハンドボールを使った練習を行った。３月のＷＢＣ日本代表にも選出されている、中日・高橋宏も行うトレーニングで、安定したフォームを身につける。昨年１２月から、練習でハンドボールを使い始めた。「調子が悪いと、小さいボールを手で操作しちゃう」と課題を感じていた。バランスよく、体全体を使って投げる癖を染み