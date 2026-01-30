広島県警は29日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕したプロ野球広島の内野手・羽月隆太郎容疑者（25）を送検した。同日午前9時20分過ぎ、同容疑者を乗せた車が広島市内の留置施設から出発。多くの報道陣がカメラを向けていたが、車内の様子はうかがえなかった。羽月容疑者は昨年12月16日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑いで、今月27日