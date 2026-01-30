記者会見するトム・ホーマン氏＝29日、ミネアポリス（AP＝共同）【ミネアポリス共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は29日、中西部ミネソタ州ミネアポリスで記者会見し、同州で不法移民を取り締まる連邦捜査官の人員削減など体制を縮小する可能性を示した。条件として同州の刑務所などにいる移民の国外追放を巡り、地元自治体が協力することなどを挙げた。今後は「対象を絞った摘発」を実施すると述べた。ミネアポ