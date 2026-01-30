ホワイトハウスで閣議に臨むトランプ大統領＝29日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ロシアのプーチン大統領に、厳しい寒さが続くウクライナの首都キーウなどへの攻撃を「1週間」停止するよう要請し、プーチン氏が応じたと主張した。ウクライナはロシア軍の攻撃でインフラ施設が破壊され、キーウやその周辺は深刻な電力不足に陥っている。ロシアが実際に攻撃を停止するかどうかは不明。トラ