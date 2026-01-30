２月８日、投開票となる衆議院選挙。争点として挙げられるのが物価高対策です。各党が公約として消費税の減税や廃止などを打ち出していますが、みなさんは何を望むでしょうか。熱々の油で揚げる音が食欲をそそります。すぐに切って盛り付ければ、人気のとんかつ定食の出来上がりました。札幌市北区の飲食店です。昼時は大学生や会社員で賑わいますが、店側はある悩みを抱えています。（阿部記者）「こちらのお店はたくさんのメニュ