ヤクルト元監督で昨季までGMを務めた小川淳司氏（68）が、ゴールドジム女子硬式野球部の監督に就任することが決まった。運営母体の株式会社THINKフィットネスが29日に発表した。NPB監督経験者がアマチュア女子野球チームの監督を務めるのは初。女子硬式野球の発展のためにボランティアで引き受けたといい「初めての挑戦。未知の部分が多いが、誠意を持って選手と接していきたい」とコメントした。