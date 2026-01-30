現在、熊本県大津町で２次キャンプを行っている北海道コンサドーレ札幌。2日目となったこの日は、午前と午後の2部練習を行いました。午前はサイドでの１対１からそのまま休まずに２対２を行うなど、攻撃面や試合の局面を意識した練習をし、最後に８対８のミニゲームで終了。 また午後は、スローインからの攻守におけるリスタートの確認やフォワードや両サイドなど各ポジションごとに別れてのメ