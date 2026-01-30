新潟アルビレックスBBは31日から敵地で東京Uとの2連戦に臨む。PG長尾光輝（26）は昨年まで所属した古巣との対戦で、高確率で3点シュートを決めてチームを連勝に導く。慣れ親しんだ会場の有明アリーナは「シュートが入る、得意の場所」と自信を持つ。東京U時代の24年10月12日の岩手戦では4本の3点シュートなどキャリアハイの23得点。3点シュートの確率も「昨年より10％以上は上がっている」と胸を張る。昨年負傷した左手首も