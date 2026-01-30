中国の自動車メディア、蓋世汽車は28日、南アフリカが中国とインドからの自動車に最大50％の関税を課すことを検討していると報じた。米ブルームバーグの報道として伝えたところによると、南アフリカのこの動きは自国の自動車産業を輸入急増から守るためのもので、同国の貿易産業競争省は輸入抑制策を検討するための内部評価を実施している。同国の政策立案者は輸入急増により国内の自動車製造業が弱体化していると述べている。南ア