第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日、毎日新聞大阪本社で行われる。明治神宮大会枠を含め一般選考30校、21世紀枠2校を選出する。昨秋の関東大会で8強入りした横浜（神奈川）は選出が微妙な状況。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（2年、写真）は「本当に“いよいよだな”という気持ちが一番。選ばれることを信じて待ちたいなと思います」と語った。選抜出