東都大学野球リーグ1部の中大は29日、東京都八王子市内で行われた練習を公開した。昨年の高校日本代表に選出された健大高崎（群馬）の左腕・下重、関東第一（東京）の二刀流左腕・坂本ら、逸材ひしめく新入生がすでに練習に加わっている。同じく代表で活躍した京都国際の左腕・西村は「4年後にドラフト1位でプロに行ける実力をつけたい」と話した。