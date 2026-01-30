長引く物価高への対処策は、高い賃上げを進めることが正攻法だ。労使は、今春闘が正念場だとの認識を共有し、交渉を進めてもらいたい。経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長が会談し、春闘が事実上、スタートした。２０２４年、２５年に続いて、３年連続で５％を上回る高い賃上げの水準が実現するかどうかが焦点となる。経団連は交渉方針として、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を「賃金交渉のスタンダード」と