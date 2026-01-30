第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が、30日に開かれる。29日に日本高野連は、大阪市内で理事会を開催し、7回制導入について再審議した。昨年12月に「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」が提出した最終報告書について議論。「夏の大会は可及的速やかに採用すべき」との意見や慎重論もあった。同連盟の井本亘事務局長は「都道府県連盟に丁寧に説明する必要がある」とし、2