ホストであることを隠してマッチングアプリで女性に接触し、交際関係を装ってホストクラブに連れ出したとして、警視庁が、東京都新宿区歌舞伎町のホストの男（２７）を風営法違反（客引き）容疑で逮捕したことがわかった。出会いを求める人向けのアプリを悪用してホストクラブに誘う手口を、「客引き行為」として摘発するのは全国で初めて。捜査関係者によると、男は昨年５〜７月、ホストであることを隠し、大手マッチングアプ