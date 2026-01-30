J3讃岐で2年間の武者修行を終えたMF吉田陣平（22）には、理想とする選手がいる。ベルギー1部のシントトロイデンでプレーする伊藤涼太郎だ。新潟で1年半、一緒にプレーした先輩を常に意識しながら、この2年間もレベルアップを目指してきた。高卒でプロになった22年に伊藤と出会った。ロナウジーニョやメッシらの世界的なスターへの憧れとは違い、同じピッチで「衝撃を受けた」。技術はもちろん、ボールを持った時の脱力感や周り