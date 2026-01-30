マッチングアプリでうその肩書を使って交際を始めた女性たちに対し、違法な客引きを繰り返していたとみられる東京・歌舞伎町のホストの男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】IT関係者と偽りマッチングアプリで交際の女性をホストクラブに客引きか歌舞伎町のホストを逮捕 約600万円支払った女性も警視庁 捜査関係者によりますと、風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXE