［２６衆院選現場から］広島３区「石橋林太郎というタスキをかけたのは今回が初めてだ」２７日、広島県北部の山あいにある安芸高田市での出陣式。自民党から広島３区に出馬した石橋林太郎（４７）は感慨深げに手でタスキを揺らし、「皆さんの力が必要だ」と訴えた。衆院議員を２期務めた石橋だが、小選挙区での出馬は初めてだ。３区での出馬を前提に自民県連の公募を通ったものの、２０２１年と２４年の衆院選は比例中国ブ